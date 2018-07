Markkleeberg

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich am Dienstag während eines Präsenzeinsatzes der Polizei: Ein Motorradfahrer war mit einem gestohlenen Kennzeichen auf der Hauptstraße in Richtung Markkleeberg unterwegs. Die daraufhin informierten Beamten errichteten im Bereich Gaschwitz eine Straßensperre. Beim Versuch, diese zu durchbrechen, habe der Mann ein Polizeifahrzeug beschädigt, teilten die Beamten mit. Obwohl der Mann sich heftig zur Wehr gesetzt und einen Polizeibeamten an der Hand verletzt habe, sei er vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn seien Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet worden.

Der Vorfall ereignete sich während einer Großkontrolle verschiedener Polizeistellen am Dienstag. Zwischen 15 und 23 Uhr wurden in Markkleeberg und am Cospudener See dabei insgesamt 73 Personen und 68 Fahrzeuge kontrolliert. Laut Polizeidirektion wurden 122 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, davon 94 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Ein Fahrer ohne Führerschein ging den Ordnungshütern ins Netz.

Im Stadtgebiet Markkleeberg stand laut Polizeibericht die Überprüfung von Baustellenbereichen, Wohnsiedlungen und „problembehafteten Treffpunkten von Jugendlichen und des Trinkermilieus“ an. Mit Einbruch der Dunkelheit habe sich die Fahrradstaffel verstärkt den vielen Radfahrern gewidmet, ihren Drahteseln und speziell deren lichttechnischer Ausstattung. Für viele Fotowünsche hätten die beiden Polizeireiterinnen und ihre Vierbeiner gesorgt. Das habe sie jedoch nicht davon abgehalten, Hundehalter auf die bestehende Leinenpflicht abseits der Hundestrände hinzuweisen, erklärte die Polizei.

Von Gislinde Redepenning