Bei einer Personenkontrolle hat die Polizei am Dienstag in Leipzig-Grünau einen Haftbefehl vollstreckt und Drogen, ein Messer sowie weitere gestohlene Gegenstände gefunden. Die Beamten kontrollierten fünf Personen in der Nacht auf Mittwoch gegen 23.45 Uhr in der Ratzelstraße.

Eine Frau wollte vor den Beamten fliehen, wurde aber von der Polizei festgehalten. Bei der anschließenden Durchsuchung der 35-Jährigen wurden ein Handy und ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe gefunden. Auch trug die polizeibekannte Frau Drogen, Tabletten und eine Feinwaage bei sich. Des Weiteren lag ein Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Frau vor. Die 35-Jährige wurde festgenommen.

Diebesgut: Messer, EC-Karte und Fahrrad

Bei einem weiteren Gruppenmitglied fanden die Beamten eine pflanzliche Substanz und ein Einhandmesser. Gegen den 29-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Bei einem 24-Jährigen fanden die Beamten eine gestohlene EC-Karte, ein Messer und mehrere Schlüsselbunde. Die Schlüssel wurden sichergestellt. Nun wird deren Herkunft ermittelt. Gegen den Mann wird ermittelt.

Auch bei einem 32-Jährigen fanden die Beamten Diebesgut. Ein in der Südvorstadt gestohlenes Fahrrad wurde sichergestellt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Männer entlassen.

