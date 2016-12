Leipzig. In Leipzig-Plagwitz sind am frühen Mittwochmorgen zwei Kleintransporter zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Merseburger Straße, Rückmarsdorfer Straße. Der 38-jährige Unfallverursacher fuhr auf der Merseburger Straße stadtauswärts.

Er missachtete eine rote Ampel und stieß dadurch mit einem Linksabbieger zusammen. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der 45-jährige Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro.

