Beim Ausparken beschädigte ein Fahrer zwei Autos und begeht Unfallflucht

Leipzig. Ein Fahrer oder eine Fahrerin ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr beim Ausparken in der Leipziger Gaudigstraße in zwei weitere Fahrzeuge gefahren und hat die Unfallstelle anschließend verlassen. Vermutlich hatte der oder die Fahrerin zuerst den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang verwechselt und war auf eine Grünfläche gefahren, so die Polizei. Beim nächsten Versuch krachte das Fahrzeug in einen nebenstehenden Wagen und beschädigte diesen. Dann schaffte es der oder die Unfallverursacherin aus der Parklücke.

Doch damit nicht genug: Ein auf der anderen Straßenseite stehendes Auto wies ebenfalls Unfallspuren desselben Verursachers auf. Der Gesamtschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Wer zum vermuteten Unfallzeitpunkt gegen 22.30 Uhr etwas am Gaudigplatz in der Südvorstadt in Leipzig beobachtet hat, der meldet sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

