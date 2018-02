Beim Staubsaugen: Dieb will Auto an Leipziger Tankstelle klauen

Leipzig. Dreister Überfall an einer Tankstelle im Leipziger Osten: Ein 25-Jähriger versuchte am Samstag einer Frau in Leipzig das Auto zu stehlen, als diese gerade beim Saugen der Teppiche war. Gegen 16 Uhr habe sich der Mann in der Zweinaundorfer Straße in Anger-Crottendorf ans Steuer des Mercedes gesetzt und versucht davonzufahren. Die Besitzerin ließ sich das jedoch nicht bieten und zog den Mann aus dem Wagen.

Der Täter schlug auf die Frau ein und flüchtete anschließend. Da der Mann jedoch seinen Beutel auf dem Beifahrersitz vergessen hatte, kehrte er noch einmal zum Wagen zurück. Das wurde ihm zum Verhängnis: Aufmerksame Zeugen hielten den 25-Jährigen vor Ort fest, bis die Polizei eintraf. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl vor. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt nach Regis-Breitingen überstellt.

nöß