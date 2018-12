Leipzig

Brandanschlag auf ein Firmenfahrzeug in der Leipziger Südvorstadt: Unbekannte zündeten am Montag gegen 14.45 Uhr in der Kantstraße einen Ford Transit von Thyssen-Krupp an. Einem Bekennerschreiben zufolge, welches auch die LVZ via E-Mail in der Nacht zum Dienstag erreichte, ging es den Tätern um Protest gegen den türkischen Militäreinsatz in den kurdischen Autonomiegebieten in Nordsyrien. Die Brandstiftung sei „mehr als nur ein Beitrag zur Solidarität mit dem Kampf um Rojava“, heißt es in dem Bekennerschreiben, ThyssenKrupp profitiere neben weiteren deutschen Großkonzernen durch die Hochrüstung des türkischen Militärs. Bereits in den vergangenen Monaten war es vor diesem Hintergrund auch in Leipzig zu linksextremen Anschlägen auf Bankfilialen und Parteibüros gekommen.

Zeugen beobachten Brandstifter

Am Montagnachmittag wurden die zwei Brandstifter von Zeugen beobachtet, so dass die Flammen nach Angaben der Polizei gelöscht werden konnten, bevor sie auf das gesamte Auto übergriffen. Zur Höhe des Schadens lagen noch keine Informationen vor. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung gegen Unbekannt. Das Bekennerschreiben sei bekannt, hieß es auf Anfrage.

Von F. D.