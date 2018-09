Leipzig

Nach dem Anschlag auf die Bankfiliale am Lindenauer Markt (die LVZ berichtete) ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. „In der vergangenen Nacht trafen die Commerzbank am Lindenauer Markt mehrere Steine“, heißt es in einem Text, der am Donnerstagnachmittag auf dem linken Portal Indymedia anonym veröffentlicht wurde.

Kein zufälliges Anschlagsziel

Die unbekannten Verfasser verweisen auf den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am 28. und 29. September in Berlin. „Es ist für uns eine Gelegenheit sich mit Genoss_innen zu finden und den Besuch zum Desaster zu machen“, kündigten sie an. Die Commerzbank sei auch kein zufälliges Ziel gewesen. Diese finanziere unter anderem die deutsche Rüstungsindustrie, so wird in dem Indymedia-Beitrag behauptet, deren Waffenlieferungen in die Türkei den Krieg gegen die kurdischen Genossen in Afrin, Rojava und dem Kandil-Gebirge ermöglichten. „Krieg beginnt hier – stoppen wir ihn hier“, erklärten die mutmaßlichen Steinewerfer.

Möglichst hoher Schaden

Bei dem Anschlag in der Nacht zum Donnerstag hatten Unbekannte 14 Scheiben des Geldinstituts am Lindenauer Markt zerstört und eine Parole, die sich gegen Erdogan richtet, an die Fassade gesprüht. Ein Taxifahrer bemerkte die Schäden gegen 2.10 Uhr und rief die Polizei. Den Tätern sei es darum gegangen, einen möglichst hohen Sachschaden zu verursachen, teilte Polizeisprecher Uwe Voigt mit.

Schon vor Veröffentlichung eines Bekennerschreibens war die Polizei von einem politischen Hintergrund der Tat ausgegangen. Deshalb übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen. Dabei sollen auch Aufnahmen der Videoüberwachung aus dem Selbstbedienungsbereich der Filiale helfen, sofern diese den Moment des Angriffs aufgezeichnet haben. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter Telefon 0341 96646666 entgegen.

Von Frank Döring