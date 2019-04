Leipzig-Connewitz

Bengalos sind häufig in Fußballstadien zu sehen. Jetzt wurde ein Bengalisches Feuer allerdings in ein Auto geworfen.

Am Montagmittag brachen gegen 12.30 Uhr zwei unbekannte Täter die Seitenscheibe eines am Straßenrand geparkten Mercedes auf und warfen ein Begalo in den Fußraum.

Brand im Auto

Dieser und die Mittelkonsole gerieten in Brand. Ob das Fahrzeug noch fahrbereit ist, ist unklar. Bei dem Brand entstand ein Sachsachaden von circa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/lin