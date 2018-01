Bereits im Polizei-Gewahrsam: 32-Jähriger beißt Beamten in die Hand

Leipzig. Obwohl er schon in Polizeigewahrsam war, hat ein 32-Jähriger mehrere Polizisten gebissen, getreten und geschlagen. Der Mann befand sich in der Nacht zum Donnerstag in Präventivgewahrsam, als er kurz nach Mitternacht über Bauchschmerzen klagte. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, sollte der Mann daraufhin zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bereits auf der Wache sei der Mann aggressiv gewesen und hätte den Beamten Schläge angedroht. In der Notaufnahme versuchte er dann sofort, aus dem Wartebereich zu flüchten. Das verhinderten die Polizisten. Der 32-Jährige wehrte sich mit Tritten und Schlägen dagegen. Einen Polizisten biss er in die Hand, ein weiterer Beamter wurde bei der Attacke leicht am Bein verletzt.

Der Angreifer wurde unter Kontrolle gebracht. Die Untersuchung im Krankenhaus erbrachte keinen Befund. Als ihn die Polizisten danach wieder zum Auto bringen wollten, setzte er sich erneut zur Wehr. Wieder wollte er flüchten. Neben den Polizisten musste auch der Sicherheitsdienst des Krankenhauses eingreifen. Der Mann verbrachte seine Nacht schließlich im zentralen Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

joka