Leipzig

Auf dem Weg zur Berufsschule ist ein 31-Jähriger in Leipzig von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Der Mann war am Dienstagmorgen gegen 5.15 Uhr auf der Gustav-Esche-Straße in Höhe des Auensees unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Unbekannter habe ihn aufgefordert stehen zu bleiben. Ein anderer kam laut Polizei aus Richtung des Haus Auensees hinzu.

Die Unbekannten entrissen dem 31-Jährigen den Rucksack und flohen. Dabei wurde der Berufsschüler den Angaben zufolge leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich versorgt werden.

Von jhz