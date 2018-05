Leipzig

Nach dem Mord auf dem Pferdehof in Leipzig-Knauthain wird der Fall gegen die Lebenspartnerin des Killers ab nächstem Donnerstag am Landgericht noch mal aufgerollt. Grund: Die Angeklagte Silva M. (38) hatte Berufung gegen das Urteil vom 11. Juli 2017 eingelegt. Das Amtsgericht als Erstinstanz sah es als erwiesen an, dass die Restaurantfachfrau durch Vortäuschung eines Erbes ihren Freund in die Verschuldung trieb. Wegen Betruges sollte sie für zwei Jahre und drei Monate in Haft – ein Strafmaß, das nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann.

Berufung auch von der Staatsanwaltschaft

Wie berichtet, ließ Silva M. ihren Partner Hermann H. (50) im Glauben, in Kürze eine Millionenerbschaft anzutreten. Der Österreicher hatte sich bei Freunden mindestens 340 000 Euro geborgt – in der Hoffnung, das Geld vom Erbe seiner Freundin zurückzahlen zu können. Ihrer Darstellung nach war Pferdehof-Besitzer Rocco J. (52) der Grund, warum ihr das Erbe vorerst versagt blieb. Laut Urteil war alles erlogen. Hermann H. fuhr jedoch Ende 2015 nach Leipzig, erschoss Rocco J. und richtete sich danach selbst.

Verteidiger Stephan Bonell hält das Urteil gegen Silva M. aber für „schlichtweg falsch“. „Viele entlastende Umstände wurden nicht berücksichtigt, der Sachverhalt nicht ausreichend geprüft“, sagte der Anwalt am Freitag auf Anfrage. Bonell strebt Freispruch an.

Auch die Staatsanwaltschaft ging in Berufung. Sie will „ein höheres Strafmaß“, so Sprecher Felix Mezger. Bei der Erstverhandlung hatte die Behörde zweieinhalb Jahre Freiheitsentzug gefordert. Das Landgericht setzte nun drei Prozesstage an.

Von Sabine Kreuz