Leipzig

Ein Flop seien sie, viel zu zeitraubend, zu teuer und wenig handhabbar. So hieß es erst unlängst in Sachsens Justiz. Plötzlich die Kehrtwende: Jetzt werden beschleunigte Strafverfahren favorisiert. Straftäter sollen schnell abgeurteilt und der Öffentlichkeit damit, so das Justizministerium in Dresden, signalisiert werden, „dass der Rechtsstaat handlungsfähig ist und wenn nötig, sofort reagieren kann“. Michael Wolting, Präsident des Amtsgerichts Leipzig (AGL), bleibt skeptisch: Derlei Blitzprozesse würden „keine Massenerscheinung“.

Lediglich vier beschleunigte Verfahren gab es 2017 am Amtsgericht Leipzig. In ganz Sachsen nur elf. Damit lag der Freistaat deutlich „unter dem Bundesdurchschnitt“, räumt das Justizministerium ein.

Nach der Randale in Chemnitz im Sommer dieses Jahres griff Generalstaatsanwalt Hans Strobl zu einer Rundverfügung, damit die Staatsanwälte im Freistaat derlei Eilverfahren beim Gericht auch häufiger beantragen. Für das Zeigen des Hitlergrußes beispielsweise wurden sie umge­hend angewandt. Auf im­merhin 98 Eilverfahren in Sachsen wuchs die Anzahl bis Anfang Dezember 2018 an. Am AGL waren es 26 in den ersten drei Quartalen.

„Tanker Strafverfahren nicht langsam“

Amtsgerichtschef Wolting meint: „Das beschleunigte Verfahren als Sportboot wird immer im Kielwasser des Tankers Strafverfahren bleiben.“ Und der „Tanker Strafverfahren“ ist seiner Ansicht nach am AGL „nicht langsam“ – bei immerhin mehr als 15 000 Eingängen in Strafsachen 2017.

Wolting glaubt, dass im Vergleich dazu die Eilverfahren „keine wichtige Größe“ seien und „auf geeignete Einzelfälle beschränkt“ bleiben werden. Grund: „Ich kann nicht zehn Richter zur Verfügung stellen, die darauf warten, dass beschleunigte Verfahren auf sie zukommen werden.“ Am Amtsgericht erledigen derlei Fälle die Ermittlungsrichter, die dann als Strafrichter eingesetzt werden.

Tatsächlich bedeuten Eilverfahren derzeit für Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht – insbesondere im Vergleich zum Strafbefehlsverfahren – „einen Mehraufwand“, räumt Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, ein. „Dieser Mehraufwand kann durch entsprechende organisatorische Maßnahmen minimiert werden. Daran wird zurzeit gearbeitet.“

Gefasst und am Folgetag verurteilt

Tatsächlich fix ging es, als die Bundespolizei am 27. November einen Parfümdieb in den Promenaden Hauptbahnhof festnahm. Den Angaben zufolge wurde der Slowake (31) in einem beschleunigten Verfahren zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Und zwar bereits am Folgetag. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte ein beschleunigtes Verfahren angeregt – „unter der Voraussetzung, dass der Beschuldigte sich geständig zeigt“, so die Bundespolizei. Tatsächlich räumte der 31-Jährige den Vorwurf ein.

Wobei ein Geständnis nicht Voraussetzung ist. Voraussetzungen aber sind: einfacher Sachverhalt oder klare Beweislage. Delikte der geringen und mittleren Kriminalität wie Diebstahl, Leistungserschleichung (Schwarzfahren) oder Körperverletzung kommen beispielsweise infrage. Denn nur Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr dürfen verhängt werden.

„Schnelles Urteil Genugtuung für Opfer“

Die verschwindend geringen Fallzahlen zuletzt führt das Justizministerium darauf zurück, dass Staatsanwälte bislang häufig mit dem Antrag auf Erlass eines Strafbefehls den schriftlichen Verfahrensweg vorzogen, so Sprecher Jörg Herold. Ist das beschleunigte Verfahren erst einmal „etabliert und eingespielt“, seien Effizienzgewinne zu erwarten. Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) hält die Anwendung für gut und wichtig: „Ein schnelles Urteil in geeigneten Fällen verschafft den Opfern Genugtuung und signalisiert den Tätern, dass die Strafe auf dem Fuß folgt. Es ist außerdem ein wichtiges Signal, dass die sächsische Justiz Straftäter konsequent und schnell zur Rechenschaft zieht.“

Von Sabine Kreuz