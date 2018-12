Leipzig

In Leipzig sind wie schon im Vorjahr mehrere zur Terrorabwehr aufgestellte Betonsperren rund um den städtischen Weihnachtsmarkt mit Parolen beschmiert worden, die die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisieren. In sozialen Netzwerken tauchten am Donnerstag Fotos mehrerer Quader auf, die schwarze Schriftzüge wie „Danke, Merkel!“ oder „Multikulti läuft“ trugen.

Eine Sprecherin der Leipziger Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage, es seien „etliche Betonsperren“ beschmiert worden. Die genaue Anzahl sei nicht bekannt, sagte sie. Wann die Schmierereien aufgetragen wurden, wisse man ebenfalls nicht. Das Marktamt habe das Unternehmen, von denen die Sperren gemietet wurden, informiert und darum gebeten, die Schriftzüge zu entfernen, erklärte die Sprecherin.

Der Weihnachtsmarkt findet auf dem Leipziger Marktplatz im Stadtzentrum statt. In Reaktion auf den Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 werden die Zufahrten zu dem Areal in Leipzig und vielen anderen Städten seit dem vergangenen Jahr mit zahlreichen Betonsperren gesichert.

