Leipzig

Ein 81-jähriger Mann ist in seiner eigenen Wohnung in Leipzig-Eutritzsch von zwei Unbekannten bestohlen worden. Laut Polizei fingen die Diebe den Mann an der Haustür ab und begrüßten ihn wie einen Bekannten. Die beiden halfen dem Mann, seinen Rollator in die eigene Wohnung zu bringen.

Der 81-Jährige hinderte die beiden nicht, als sie hinter ihm seine Wohnung betraten. Nachdem sie ihm erfolglos einige Küchenmesser zum Verkauf anboten, gingen sie durch die einzelnen Zimmer. Als er wieder alleine war, bemerkte der Wohnungsbesitzer, dass ihm ein vierstelliger Betrag aus einem Schrank gestohlen wurde.

Das Diebstahlopfer beschrieb die Täter später gegenüber der Polizei. Der eine sei von kräftiger Gestalt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er habe dunkle, kurze Haare und einen braunen Hautton. Er wirkte gepflegt und sprach mit Akzent. Zum Zeitpunkt der Tag trug er eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und ein schwarzes Jackett.

Der andere sei ungefähr 1,80 Meter groß, habe blondes lichtes Haar und helle Haut. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er einen Oberlippenbart. Auch er wirkte gepflegt und trug ein kurzärmeliges, helles Hemd sowie eine lange, helle Hose.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter (0341) 59 35 0 entgegen.

thiko