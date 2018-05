Leipzig

Ein Mann hat sich im Leipzig-Grünau als Mitarbeiter einer Krankenkasse ausgegeben und einer Seniorin die Geldkarte gestohlen. Der Täter besuchte die 96-Jährige am Dienstag gegen 15.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Stuttgarter Allee und wollte mit ihr Einzelheiten ihres Krankenkassenvertrags besprechen. Er erzählte ihr von Änderungen, für die sie bezahlen müsse, wie die Polizei mitteilte.

Weil die Seniorin die Kosten nicht bar begleichen konnte, wollte sie das Geld von ihrem Konto abbuchen lassen. Daraufhin verließ der Mann unter einem Vorwand die Wohnung mitsamt Geldkarte und kam nicht zurück. Die Frau rief die Polizei und beschrieb den Mann als schmal gebaut und circa 1,80 Meter groß. Außerdem habe er einen sächsischen Dialekt.

Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich bei der Polizei in der Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 94 60 0 zu melden.

ThTh