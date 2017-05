Leipzig. Mit dem sogenannten Enkeltrick haben Betrüger am Dienstag versucht, Senioren in Leipzig und Zwenkau um mehrere Zehntausend Euro zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten sich in vier verschiedenen Fällen unbekannte Anrufer bei den mutmaßlichen Opfern. Unklar ist allerdings, ob es sich um dieselben Täter handelt.

In Leipzig waren eine 77-Jährige in Mölkau und eine 75-Jährige aus dem Zentrum-Nord betroffen. Bei beiden meldeten sich die Täter jeweils gegen 15.45 Uhr. Bei der 77-Jährigen rief eine unbekannte Frau, angeblich eine Verwandte aus den alten Bundesländern, an. Diese sagte am Telefon, dass sie die Leipzigerin habe besuchen wollen, nun aber auf Gericht sei und 25.000 Euro bezahlen müsse.

Im Zentrum Nord meldete sich ein Mann und stellte sich als angeblicher Enkel vor. Seine Stimme klinge anders, da er heiser sei. Für einen Hauskauf in Grimma bräuchte er dringend Geld. In beiden Fällen kontaktierten die Opfer erst ihre wirklichen Verwandten und dann die Polizei.

Zu weiteren Fällen kam es gegen Mittag in Zwenkau. Bei einem Ehepaar meldete sich ein angeblicher Michael und wollte leihweise Geld für ein ersteigertes Auto. Bei einer 84-Jährigen rief ein angeblicher Enkel an und verlangte 15.000 Euro für den Kauf einer ersteigerten Wohnung. Doch auch in diesen beiden Fällen schöpften die Opfer jeweils Verdacht und alarmierten die Polizei.

