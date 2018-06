Leipzig

Am Montagvormittag hat ein Unbekannter unter dem Namen „Kommissar Schwarz“ zwei Leipziger Senioren angerufen und nach deren finanziellen Hintergründen gefragt. Der Unbekannte gab sich als Polizist aus und verlangte einen Rückruf, so die Polizei.

Gegen 10.45 Uhr rief er eine 73-Jährige an und wollte unter der Telefonnummer 04 31 – 110 zurückgerufen werden. Als Grund der Überprüfung gab der Täter an, dass die Adresse der Seniorin bei Verbrechern gefunden worden war. Die Frau rief die Nummer zurück, gab aber das Telefon an ihre Tochter weiter. Der falsche Kommissar beendete daraufhin das Gespräch.

Eine ähnliche Vorgehensweise zeigte ein 83-Jähriger an. Dabei rief ein selbsternannter Kommissar Schwarz den Mann an und frage nach Online-Banking und Vermögen im Haus. Der Mann beantworte die Fragen nicht und zeigte den unbekannten Anrufer anschließend an.

Die Polizei weist in ihrer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass sie nie mit der angegebenen Telefonnummer anruft. Die Rufnummer 110 funktioniert nur, wenn Bürger die Beamten erreichen wollen. Anrufer landen bei 04 31 – 110 bei Betrügern.

dei