Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Taucha haben Betrüger als angebliche Enkel am Donnerstagmittag versucht, Geld von Senioren zu erhalten. Die drei Fälle ereigneten sich zwischen 11.45 Uhr und 13 Uhr, wie die Polizei bekannt gab.

Bei einer 77-Jährigen stellte sich die Anruferin als Enkelin vor und sagte, sie brauche eine fünfstellige Summe Bargeld für eine Eigentumswohnung. Das Opfer wollte das Geld von der Bank abheben, doch eine Mitarbeiterin wurde stutzig. Als die Seniorin von der Enkelin erzählte, informierte die Bankangestellte die Polizei.

In dem zweiten Fall erhielt ein 74-Jähriger den Anruf, so die Polizeidirektion. Eine unbekannte Person sagte „Hallo, erkennst du mich nicht? Ich bin im Gericht in Leipzig, will eine Wohnung kaufen und brauche Geld“. Der Mann legte auf und benachrichtigte die Polizei.

Im dritten Fall reif eine Unbekannte eine 78-Jährige an und verlangte sofort eine vierstellige Summe. Sie habe gerade eine Wohnung ersteigert. Die Seniorin erklärte, dass sie diese Angelegenheit nicht am Telefon regeln zu wollen und bot ein Treffen ein. Darauf ließ sich die Anruferin nicht ein, worauf die Rentnerin auflegte und die Polizei rief. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

ThTh