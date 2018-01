Betrügerpärchen in Leipzig geschnappt

Leipzig. Am vergangenen Donnerstag haben Zivilfahnder der Leipziger Kriminalpolizei einen mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Dieb und Betrüger sowie seine 20-jährige Begleitung festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde das Paar geschnappt, als es ein Hotel in Leipzig verlassen wollte.

Bei der Festnahme konnten neben einer Schreckschusspistole und einem Messer auch zwei Autoschlüssel sichergestellt werden, die gestohlenen Fahrzeugen zugeordnet wurden. Der 30-jährige Mann und die Frau hatten die Wagen bei Autovermietungen entwendet und sie mit gestohlenen Kennzeichnen als Tat- und Fluchtfahrzeuge benutzt. In mindestens einem der Autos wurden Betäubungsmittel und betrügerisch abgeschlossene Mobilfunkverträge gefunden.

Das Pärchen hatte sich im letzten Jahr in mehreren Hotels in Sachsen und Sachsen-Anhalt eingemietet und dabei oft den Fernseher aus dem Zimmer entwendet. Nach Vermutungen der Polizei dienten die Erlöse aus dem Verkauf der Fernseher und Mobilfunkverträge dem Paar zur Finanzierung ihrer Drogensucht. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten und möglichen Komplizen dauern an.

hgw.