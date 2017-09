Betrugsmasche: Falsche Polizisten tricksen Leipziger aus

Leipzig. Offenbar treiben in Leipzig derzeit vermehrt Betrüger ihr Unwesen. Mehrere Einwohner meldeten laut Polizei, dass sie am Donnerstag Anrufe von vermeintlichen Polizisten bekommen hätten. Die Unbekannten gaben am Telefon an, bei Verhafteten die Kontaktdaten der Angerufenen gefunden zu haben. Um alles weitere zu klären, würden gleich Beamte in Zivil vorbeikommen.

Den Angaben nach fragten die Anrufer auch nach den Vermögensverhältnissen der Leipziger. Das machte die Betroffenen argwöhnisch, sie informierten die tatsächliche Behörde.

Die Polizei rät Leipzigern, die einen ähnlichen Anruf erhalten, den Unbekannten in keinem Fall die Tür zu öffnen und im Zweifelsfall den Notruf zu wählen. In keinem der bisher bekannten Fälle habe die Masche geklappt, hieß es weiter.

jhz