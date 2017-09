Betrunkene 19-Jährige beißt Leipziger Polizisten in den Arm

Leipzig. Eine betrunkene 19-Jährige ist am Sonntagvormittag bewusstlos aufgefunden worden und biss anschließend einen helfenden Polizisten. Laut Polizei wurde die Frau von Rettungskräften am Boden liegend und nicht ansprechbar in der Berliner Straße in Leipzig gefunden. Das Rettungsteam wollte der Frau helfen. Als diese jedoch erwachte, trat und schlug sie um sich und wehrte sich gegen die ärztliche Hilfe.

Die Sanitäter informierten daraufhin die Polizei. Zwei Beamte versuchten mit der 19-Jährigen in Kontakt zu kommen, doch diese wollte fliehen. Als ein Beamter sie aufhielt, biss die Frau ihm in den Unterarm. Als die 19-Jährige bemerkte, dass die Polizisten sie auf den Boden legen wollten, ließ sie sich plötzlich fallen und verletzte sich am Kinn. Sie wurde an einer Liege fixiert in ein Krankenhaus gebracht.

Dort beruhigte sich die 19-Jährige und erklärte unter Tränen, dass sie das alles nicht wollte. Sie habe wohl etwas zu viel Alkohol getrunken und wollte nur nach Hause. Ein Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille.

Nun ermittelt die Polizei gegen die 19-Jährige. Unter anderem wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung. Nach allen medizinischen Behandlungen wurde die Frau am Nachmittag wieder entlassen.

Der gebissene Polizist musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

dei