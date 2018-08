Leipzig

In Leipzig-Gohlis hat ein Autofahrer am Samstag gegen 6.30 Uhr die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtet und einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte ist ein 21-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Coppistraße und Virchowstraße in das anderes Fahrzeug gekracht.

Der 53-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Da beide Männer unter Alkoholeinfluss fuhren, hat die Polizei die Führerscheine eingezogen. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

thiko