Im Baustellenbereich - Betrunkene Falschparkerin schlägt Polizisten in Taucha

Eine offensichtlich angetrunkene Falschparkerin hat am Mittwochabend in Taucha einen Polizeibeamten angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Die Frau hatte ihren weißen Kleintransporter in einem Baustellenbereich in der Matthias-Erzberger-Straße geparkt – halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg, im absoluten Halteverbot. Dadurch war die Straße gegen 20.15 Uhr blockiert, auch für einen Linienbus, der die Baustelle passieren wollte.

Das bemerkte ein 30 Jahre alter Polizist, der auf dem Weg zum Dienst hinter dem Bus zum Halten gezwungen war. Der Beamte informierte sein Revier um den Halter des Kleintransporters ausfindig zu machen. Kurz darauf erschien eine 43-jährige Frau: die Besitzerin des Wagens.

Der Beamte gab sich ihr gegenüber als Polizist zu erkennen, bemerkte leichten Alkoholgeruch und verlangte daraufhin ihre Personalien. Der Beamte erklärte der Frau, sie dürfe im angetrunkenen Zustand nicht Auto fahren. Daraufhin reagierte sie nach Polizeiangaben gereizt. Auch als sie den Dienstausweis gezeigt bekam, soll sie weiter ungehalten reagiert haben. Mit dem Fahrer des Busses geriet sie ebenfalls aneinander.

Als der Beamte nach Verstärkung rief, setzte sich die 43-Jährige in ihren Wagen und startete. Das unterband der Polizist und verlangte die Autoschlüssel. Die Frau versuchte dennoch mehrmals den Wagen anzulassen. Kurz darauf stieg sie aus. Nach Polizeiangaben habe sich dann ein Wortgefecht zwischen dem Beamten und der Frau entwickelt. Dieser eskalierte, als eine Passantin den Fahrzeugschlüssel abzog und dem Ordnungshüter aushändigte.

Wie die Polizei mitteilt, soll die 43-Jährige den Beamten dann ins Gesicht geschlagen und an der Schulter gestoßen haben. Daraufhin brachte der 30-Jährige die Frau zu Boden. Anschließend beruhigte sie sich und entschuldigte sich bei dem Polizisten. Nun hat sie sich wegen einer Ordnungswidrigkeit und auch strafrechtlich zu verantworten.

joka