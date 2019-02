Leipzig

Eine 38-Jährige ist am frühen Freitagmorgen betrunken mit ihrem Auto in ein Fußgängergeländer am Leipziger Hauptbahnhof gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 4 Uhr vom Georgiring auf den Willy-Brandt-Platz. Dort kam sie von der Straße ab, kreuzte die Gegenfahrbahn und landete mit ihrem Wagen in einem Geländer.

Die Frau blieb unverletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Beamten konnten vor Ort schnell den Grund für den Kontrollverlust am Steuer feststellen: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Die 38-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit Alkoholeinfluss zu verantworten.

von CN