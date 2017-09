Betrunkene Radfahrerin flieht aus dem Krankenhaus und trinkt weiter Bier

Leipzig. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein 54-Jähriger eine Fahrradfahrerin, die angefahren worden war und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Den Beamten erzählte die Frau, dass sie mit ihrem Rad auf der Straße des Friedens unterwegs gewesen sei, wo sie von einem Autofahrer von der Straße gedrängt wurde. Sie stürze und verletzte sich am Kopf. Ihr sei schwarz vor Augen geworden. Erst als der Zeuge neben ihr stand, kam sie wieder zu sich.

Die Polizisten bemerkten bei der Frau Alkoholgeruch. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Die Polizisten eröffneten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Doch im Krankenhaus verweigerte die Radfahrerin den Bluttest und floh. In der Umgebung des Krankenhauses sowie an der Wohnadresse fanden die Polizisten die Frau nicht.

Sie sahen die Frau jedoch schwankend mit einer Flasche Bier in der Hand. Sie gab an, dass sie auf dem Weg zu ihrem Freund an der Unfallstelle war.

Weiterhin gab die 30-Jährige an, sie habe neben dem Bier noch Cannabis konsumiert. Ein Drogenschnelltest fiel daraufhin positiv aus. Gegen ihren Willen wurde die 30-Jährige im Krankenhaus behalten. Sie hatte Erinnerungslücken nach dem Unfall. Ihr Fahrrad stellen die Beamten sicher. Gegen die Radfahrerin wird nun ermittelt.

dei