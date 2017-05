Leipzig. 25 Kilometer in Schlangenlinien: Eine 62-Jährige ist am Mittwochnachmittag sturzbetrunken in Threna (Kreis Leipzig) in ihr Auto gestiegen und erst in der Leipziger Südvorstadt gestoppt worden. Nach Angaben der Polizei wählten mehrere andere besorgte Autofahrer wegen ihres Fahrstils den Notruf.

In der Kantstraße konnte die Polizei die Frau schließlich aus dem Verkehr ziehen. Selbst für den Atemalkoholtest war die 62-Jährige zu betrunken, sodass sie mit zur Blutentnahme musste. Ihren Führerschein musste sie gleich bei den Beamten lassen.

