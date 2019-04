Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Lindenau hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in der Sonntagnacht leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass der 35-Jährige, der gegen 23.15 Uhr auf der Karl-Heine-Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war, die Ampelkreuzung an der der Zschocherschen Straße bei Rot überquerte.

Ein 51-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Radler, der daraufhin stürzte. Trotz seinen Verletzungen fuhr er mit dem Fahrrad vom Unfallort davon.

Zwei Passantinnen beobachteten den Unfall und verfolgten den flüchtigen Fahrradfahrer. Sie informierten schließlich die Polizei über die Adresse des mutmaßlichen Unfallverursachers.

Als den Beamten ein Mann mit Verletzungen am Kopf und dem Oberkörper öffnete, riefen sie Sanitäter dazu. Außerdem führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,86 Promille ergab. Am Auto entstanden beim Unfall mehrere kleine Schäden in Gesamthöhe von 2500 Euro.

thiko