Leipzig

Ein betrunkener Mann hat am Montagnachmittag in der Leipziger Südvorstadt randaliert. Laut Polizei war der 38-Jährige gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Karl-Liebknecht- und Kurt-Eisner-Straße. Dort rief er mehrmals „Heil Hitler“ und beleidigte Passanten. Ein 16-jähriges Mädchen bewarf der Betrunkene mit einem Stein.

An einer Haltestelle riss er Efeu von einer Hauswand und schlug gegen die Scheibe eines Busses. Außerdem beleidigte er den Fahrer des Fahrzeugs. Zeugen riefen die Polizei, die den Mann zum nächsten Revier brachte. Nach dem Atemalkoholtest hatte der 38-Jährige 2,02 Promille.

