Leipzig

Crash in der City: Ein 53-Jähriger hat am Montagabend einen Unfall am Grimmaischen Steinweg verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann um 19.20 Uhr an der Ecke Querstraße gegen einen Verkehrsleitpfosten am Fahrbahnrand.

Sein Beifahrer wurde dabei schwer verletzt. Polizisten fanden den 44-Jährigen später neben dem Wagen liegend, er hatte starke Schmerzen im Brustbereich. Statt seinem Beifahrer zu helfen, flüchtete der 53-Jährige zu Fuß. Doch kurz darauf schnappten ihn Polizisten. Der Mann roch stark nach Alkohol. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde ihm später Blut abgenommen.

Das Auto wurde bei dem Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen, die Schadenshöhe wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Gegen den 53-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von luc