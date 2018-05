Leipzig

In Schleußig hat ein Betrunkener mehrere Autos demoliert. Laut Polizei war der 38-Jährige am Montagabend um 21.15 Uhr in der Holbeinstraße unterwegs, wo er mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte: Bei zwei Wagen war der Außenspiegel defekt, ein weiterer hatte eine Delle in der Motorhaube.

Ein 30-Jähriger hatte der Betrunkenen festgehalten und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten bei dem 38-Jährigen einen Alkoholwert von 2,75 Promille fest, außerdem schwankte er stark. Nach der Aufnahme seiner Personalien konnte er wieder gehen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch aus.

Von luc