Leipzig. Ein 36-Jähriger hat in der Nacht zu Donnerstag in einem Café am Lindenauer Markt blankgezogen. Wie die Polizei mitteilte, entblößte der Mann seinen Oberkörper, wodurch eine Pistole zum Vorschein kam, die er am Hosenbund trug. Mehrere Personen im Café riefen daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, konnten sie die Waffe jedoch nicht bei dem Mann finden. Stattdessen lag diese im Mülleimer in der Damentoilette. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Waffe vermutlich um eine Paintball- oder Softairwaffe. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten.

nqq