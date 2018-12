Leipzig

Am Sonntag ist ein Betrunkener gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel gefahren, als er stadtauswärts auf der Eisenbahnstraße unterwegs war und nach rechts in die Portitzer Straße abbiegen wollte. Die Polizei wurde später von einem Passanten über den Schaden informiert. Beamten fanden den Unfallwagen auf der Portitzer Straße – die Front war stark eingedellt und die beiden vorderen Reifen platt.

Etwa gegen 21 Uhr trafen die Beamten den 52-jährigen Autofahrer auf der Portitzer Straße an. Nach einem Atemalkoholtest stellten sie einen Wert von 1,82 Promille fest. Am Verkehrsschild ist ein Schaden von 800 Euro entstanden. Wie hoch der Schaden am Unfallauto ist, ist nicht bekannt.

thiko