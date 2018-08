Leipzig

Vielleicht wäre er nicht erwischt worden, wenn er geschwiegen hätte und einfach weiter gefahren wäre: In Leipzig-Paunsdorf haben zwei Polizisten in der Nacht zum Dienstag einem betrunkenen Autofahrer in Gewahrsam genommen und den Führerschein entzogen. Laut Polizei wollten sich die Beamten gerade etwas zum Essen holen, als der alkoholisierte Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz rauschte. Als er den Streifenwagen bemerkte, zögerte er kurz, betrat dann aber doch gemeinsam mit den Polizisten das Restaurant.

In der Warteschlange sprach er die beiden Ordnungshüter an und versuchte sogar einem der beiden etwas ins Ohr zu flüstern. Den Beamten fiel die schlechte Aussprache, aber vor allem der Geruch von Alkohol an dem Mann auf. Ein Test ergab einen Atemalkohol von 1,8 Promille.

thiko