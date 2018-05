Leipzig

Mit einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung endete am Donnerstag der Prozess um eine Messerstecherei nahe der Eisenbahnstraße. Das Landgericht sprach den Algerier Saber M. (27) der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Demnach fügte er am 22. August 2017 einem Tunesier (20), als er laut Gericht bei einem Streit mit dem Messer herumfuchtelte, eine erhebliche Wunde in der Brust zu.

Nach rund einem halben Jahr Untersuchungshaft kam der 27-Jährige somit am Donnerstag auf freien Fuß. Während er hinter Gittern saß, war sein Sohn geboren worden. Saber M. soll als Auflage 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Staatsanwalt fordert mehr als drei Jahre Haft

Staatsanwalt Ralph Hornig hatte drei Jahre und drei Monate Haft gefordert. Er hielt zudem eine versuchte räuberische Erpressung um Geld für erwiesen.

Für die 6. Strafkammer stellte sich die Beweislage jedoch als unklar dar. Der Geschädigte habe „jedes Mal eine andere Geschichte erzählt“, sagte der Vorsitzende Richter Jens Kaden. Auch worüber gestritten worden sei, habe nicht aufgeklärt werden können. Verteidigerin Rita Belter hatte für eine Bewährungsstrafe plädiert.

Ursprünglich lautete die Anklage sogar auf versuchten Totschlag, sie war aber nicht zugelassen worden. Es habe keine Tötungsabsicht bestanden.

Von S.K.