Bewaffneter Raubüberfall – Polizei fasst zwei Täter in Leipzig

Leipzig. Zwei der drei Täter zweier Überfälle in Eutritzsch sind gefasst worden und der Polizei bekannt. Ein 15-jähriger Dieb hatte am 19. September einen Elfjährigen mit einem Messer bedroht und dessen Fahrrad gestohlen, so die Polizei. Am selben Tag wurden fünf Jugendliche von drei Tätern ausgeraubt, wobei ein Täter mit einer Schreckschusspistole in die Luft schoss.

Dabei war ebenfalls der 15-Jährige beteiligt. Sein 30-jähriger Komplize, der in die Luft schoss, wurde schon einen Tag nach der Tat festgenommen. Seitdem befindet er sich in der JVA in Leipzig. Die Polizei konnte die Waffe in seiner Wohnung sicherstellen.

Der 15-Jährige befindet sich zurzeit aufgrund eines richterlichen Unterbringungsbefehls in einem Psychiatrischen Krankenhaus.

dei