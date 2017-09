Bewaffneter Raubüberfall in Leipzig-Neuschönefeld – Polizei nimmt zwei Täter fest

Leipzig. Am Donnerstagnachmittag haben mehrere Täter einen Raubüberfall an der Ecke Dresdner Straße und Kohlgartenstraße in Leipzig-Neuschönefeld verübt. Danach flüchteten die Männer, zwei von ihnen konnten allerdings kurze Zeit später vor einer Shisha-Bar in der Zweinaundorfer Straße gestellten werden, wie Polizeisprecherin Katharina Geyer zu LVZ.de sagte. Die Beiden seien vorläufig festgenommen worden. Beendet ist der Polizeieinsatz laut Geyer damit aber noch nicht: Nach Angaben von Zeugen sollen drei Männer den Raub begangen haben, einer wäre demnach noch auf der Flucht. Beobachter vor Ort berichteten von einem großen Polizeiaufgebot.

Die Täter hatten den Raub gegen 15 Uhr mit einem Messer bewaffnet begangen. Weitere Information zum Überfall oder den Tätern lagen gegen 17 Uhr noch nicht vor.

luc