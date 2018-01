Bewusstlos geschlagen: 24-Jähriger in Leipzig ausgeraubt

Leipzig. In der Nacht zu Sonntag ist ein 24-Jähriger in Leipzig-Lindenau bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte ein Passant die Beamten gegen 2.45 Uhr darüber informiert, dass ein Mann an der Haltestelle Lützner Straße/Merseburger Straße liege.

Das Opfer gab an, von hinten auf den Kopf geschlagen worden und gestützt zu sein. Als er wieder zu sich kam, fehlten sein Portemonnaie samt einer zweistelligen Summe Bargeld, persönliche Gegenstände und Kopfhörer.

Zu dem möglichen Täter konnte der 24-Jährige keine Angaben machen. Die Polizei bittet Menschen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 600 zu melden.

jhz