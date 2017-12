Bis zu 70 Einbrüche: Leipziger Polizei schnappt Diebesbande

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat eine Gruppe mutmaßlicher Einbrecher geschnappt. Von den vier Männern im Alter von 20, 21, 40 und 55 Jahren wurde einer bereits im Oktober, drei weitere im November festgenommen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Sie sollen in bis zu 70 Einfamilienhäuser eingebrochen sein. Bisher konnten ihnen die Beamten 15 Fälle nachweisen.

Außerdem fassten Einsatzkräfte einen 30-Jährigen, der am 31. Oktober 2017 bei einem Einbruch in ein Geschäft 20 Motorradhelme im Wert von insgesamt 12.000 Euro gestohlen haben soll. Den Angaben nach wurden ihm insgesamt 25 Einbrüche in Einfamilienhäuser, Firmen und Geschäfte nachgewiesen.

jhz