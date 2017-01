Leipzig. In der Nähe der Essener Straße ist in Leipzig bei Baggerarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er befindet sich rund 400 Meter nördlich von der Straße, direkt an einem Gleis. Nach ersten Angaben der Bundespolizei handelt es sich um eine Bombe.

Der Bahnverkehr nach Halle und Berlin sei noch nicht eingeschränkt, werde aber teilweise über ein anderes Gleis umgeleitet. Derzeit sind Experten den Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf dem Weg zum Fundort. Sie wollen am Nachmittag über ein weiteres Vorgehen entscheiden. Danach stehe fest, ob die Fundmunition entschärft werden kann oder möglicherweise kontrolliert gesprengt werden muss. Auch über mögliche Evakuierungen soll dann informiert werden.

