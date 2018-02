Böller in Hand eines 19-Jährigen explodiert – mehrere Fingerkuppen abgetrennt

Leipzig. Am Sonntag ist ein gefundener Böller in der Hand eines 19-Jährigen explodiert, dabei sind Teile seiner Finger abgetrennt worden. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit drei Freunden in der Plodiver Straße in Richtung Jupiterstraße im Leipziger Stadtteil Grünau unterwegs, als einer den Böller fand, so die Polizei. Ein erster Versuch eines 21-jährigen Freundes, den Feuerwerkskörper zu zünden, gelang nicht. Als der 19-Jährige den kleinen Sprengkörper in die Hand nahm und erneut anzündete, explodierte dieser sofort. Der Mann fiel zu Boden.

Nachdem einer der drei Begleiter den Rettungsdienst alarmiert hatte, brachten sie den schwer verletzten 19-Jährigen selbst in ein Krankenhaus. Von dort musste der Schwerverletzte in eine andere Klinik verlegt und sofort operiert werden. Von drei Fingern seiner rechten Hand waren die Endglieder abgetrennt worden.

