Leipzig. Bombendrohung bei der Leipziger Arbeitsagentur in der Georg-Schumann-Straße: Gegen 14.45 Uhr kündigte ein Anrufer am Mittwoch bei der Behörde an, dass in dem Gebäude Sprengstoff deponiert sei. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert, teilte die Polizei auf Anfrage in einer ersten Stellungnahme mit. Einsatzkräfte mit Sprengstoffsuchhunden wurden in die Spur geschickt. Ob tatsächlich eine Gefahr besteht, müsse erst geprüft werden, hieß es. Die Polizei hat für den Nachmittag nähere Informationen angekündigt.

Mehr in Kürze

F. D.