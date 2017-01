Leipzig. Die Leipziger Agentur für Arbeit wurde am späten Dienstagnachmittag aufgrund einer Bombendrohung geräumt. Wie das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage von LVZ.de mitteilte, rief um 16.19 Uhr ein Unbekannter bei der Agentur an und drohte mit einer Explosion für 16.30 Uhr. Die Gebäude wurden daraufhin evakuiert, Beamte der Polizei suchten nach einem Sprengkörper. Zum angekündigten Zeitpunkt gab es allerdings keine Detonation. Nach Angaben des Lagezentrums wurde bislang auch keine Bombe gefunden.

Erst an Silvester war die Arbeitsagentur Ziel eines Brandanschlags geworden. Dabei entstand ein Schaden von 250.000 Euro. Die Ermittler gehen von einer politisch motivierten Straftat aus. Am Dienstag veröffentlichte das Operative Abwehrzentrum (OAZ) der Leipziger Polizei einen Zeugenaufruf. Gesucht werden Hinweise auf eine Gruppe Radfahrer, die zur Tatzeit in der Nähe gesehen wurde.

chg