Bombenfund in Leipzig-Engelsdorf – Kampfmitteldienst rückt an

Polizeiticker Leipzig Bei Bauarbeiten - Bombenfund in Leipzig-Engelsdorf – Kampfmitteldienst rückt an Schreckmoment im Leipziger Osten: Bauarbeiter stießen am Bahnhof in Engelsdorf auf einen 250 Kilogramm schweren Sprengkörper. Experten rückten an.

Im vergangenen Jahr hatte ein Bombenfund in Zwenkau Einsatzkräfte in Atem gehalten. Am Donnerstag wurde bei Bauarbeiten in Leipzig-Engelsdorf ein Sprengkörper entdeckt. (Archivbild) Quelle: Kempner