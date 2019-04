Leipzig

Am Sonntagabend hat ein 30-Jähriger einen Brand in seiner Wohnung in der Leipziger Oeserstraße verursacht. Der Mann hatte eine brennende Kerze in seinem Wohnzimmer außer Augen gelassen. Diese Nachlässigkeit hatte fatale Folgen: Das Fensterbrett, ein Rollo und das Fenster selbst fingen Feuer. Als der Mann dies bemerkte, habe er sofort die Feuerwehr verständigt, wie die Polizei berichtete. Der unfreiwillige Brandstifter konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Hausbewohner wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von ebu