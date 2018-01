Brand in Elfgeschosser in Leipzig-Grünau – 63-Jährige verletzt

Leipzig. Starker Brandgeruch schreckte in der Nacht zu Sonntag gegen zwei Uhr eine 63-jährige Bewohnerin eines Elfgeschossers in Leipzig-Grünau auf. Als die Frau ihrem Verdacht nachgehen wollte und die Wohnungstür öffnete, quoll aus dem Keller in der Alten Salzstraße 60 bereits dichter Qualm durchs Treppenhaus. Die Frau schloss die Tür, benachrichtigte sofort Polizei und Feuerwehr – und verhinderte damit womöglich Schlimmeres.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, rückten in kurzer Zeit Feuerwehr-Einsatzkräfte von verschiedenen Standorten an. Im Keller habe eine Box in voller Ausdehnung gebrannt. Die Flammen hatten schon auf zwei weitere Abstellboxen übergegriffen. Der Qualm war laut Polizei mittlerweile bis in die oberen Stockwerke des Elfgeschossers gezogen.

Die Brandbekämpfer löschten das Feuer und lüfteten den Wohnblock. Da die Bewohnerin, welche die Einsatzkräfte alarmiert hatte, stark hustete, wurde die Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Familie mit Kleinkind habe ihre Wohnung in der Nacht freiwillig verlassen. Weitere Verletzte habe es aber nicht gegeben, so die Polizei.

Zweites Feuer im Keller

Wie LVZ.de erfuhr, soll durch den Brand der Strom in dem Haus für Stunden ausgefallen sein. Welche Anlagen beschädigt wurden, ist derzeit noch unklar. Die Stadtwerke mussten ihrerseits nicht eingreifen, etwa die Stromversorgung für Löscharbeiten unterbrechen, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Zündler das Feuer gelegt haben. In der vergangenen Woche hatte es schon einmal in dem Keller gebrannt, so die Polizei. Bereits Zur Ursache ermitteln jetzt Spezialisten.

Von Evelyn ter Vehn