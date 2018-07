Leipzig

Nach dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wurzner Straße Ende März mit einem Todesopfer ist der bisherige Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Ein seit mehr als drei Monate geltender Haftbefehl gegen den 33-Jährigen wurde am Landgericht bereits am vergangenen Freitag aufgehoben.

Wie ein Sprecher der Justizbehörde am Montag gegenüber LVZ.de sagte, habe es eine Beschwerde gegen den Haftbefehl gegeben. In der zuständigen Stelle am Landgericht sei dieser geprüft worden und die Richter entschieden, dass sich der im Haftantrag angeführte dringende Tatverdacht gegen den Mann nicht mehr erhärten lasse.

Die Staatsanwaltschaft sei zuständig, sowohl belastende als auch entlastende Beweise zu finden, erklärte der Gerichtssprecher. „Bisher gibt es aber niemanden, der gesehen hat, dass er den Brand auch tatsächlich gelegt hat. Die Zeugen trauten dem Tatverdächtigen die Brandstiftung lediglich zu und empfanden sein Verhalten an diesem Abend als merkwürdig. Allerdings ist auch bekannt, dass der Mann ohnehin psychische Probleme hat“, so der Sprecher weiter. Nicht zuletzt gebe es auch eine Zeugin, die eine Frau am Tatort gesehen haben will.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber LVZ.de erklärte, werde gegen den 33-jährigen Mann aber trotzdem weiter wegen „der Tatvorwürfe des Mordes, versuchten Mordes, Brandstiftung mit Todesfolge, besonders schwerer Brandstiftung, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung“ ermittelt.

Das betroffene Gebäude im Stadtteil Volkmarsdorf. (Archivfoto) Quelle: dpa

Bewohnerin starb an Rauchgasintoxikation

Zudem liege inzwischen auch das Gutachten der Rechtsmedizin zur Todesursache der im Gebäude gefundenen Leiche vor. “Danach ist die 40-jährige Frau infolge einer Rauchgasintoxikation verstorben“, sagte Behördensprecherin Jana Friedrich.

Einzelheiten darüber, wie die Verstorbene aufgefunden wurde, wollte Friedrich am Montag nicht machen. „Es haben sich im Rahmen der bisherigen Ermittlungen aber keine Hinweise auf eine brandunabhängige Gewalteinwirkung ergeben“, so die Staatsanwältin weiter. Tag24 hatte am Montag mit Verweis auf Ermittlerkreise berichtet, der Frau habe ein Elektrokabel um den Hals gelegen.

Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Volkmarsdorf war am späten Abend des 29. März ausgebrochen. Das Treppenhaus stand nach kurzer Zeit in Flammen, mehrere Bewohner retteten sich in der obersten Etage auf den Sims des Gebäudes. Die Feuerwehr breitete ein Sprungtuch aus, zwei der Bewohner ließen sich in die Tiefe fallen. Andere Personen konnten mit Drehleitern gerettet werden. Insgesamt 16 Menschen wurden durch die Flammen verletzt.

Für eine 40-jährige Frau kam letztlich jede Hilfe zu spät, die Feuerwehr fand den Leichnam nach Abschluss der Löscharbeiten in der Brandruine. Ihr 36 Jahre alter Lebensgefährte musste mit schweren Brandverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von Matthias Puppe