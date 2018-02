Brand in alter Leipziger Fabrikhalle

Leipzig. Am Mittwochabend hat es in einer Leipziger Fabrikhalle in der Torgauer Straße gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, wurde der Brand gegen 22.00 Uhr gemeldet. Das Feuer hatte sich aus noch unbekannten Gründen in der zweiten Etage des Gebäudes ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit mehreren Wagen vor Ort und löschte den Brand. Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Aus den anliegenden Gebäuden musste niemand evakuiert werden. Das Gebäude ist nach Einschätzung von Feuerwehr und Polizei eine alte, leerstehende Fabrikhalle. Näheres zum Vorfall ist noch nicht bekannt.

