Leipzig

Einsatzkräfte der Leipziger Feuerwehr mussten am späten Sonntagabend nach Grünau-Nord ausrücken, um dort einen Brand auf dem Gelände des Beruflichen Schulzentrums in der Straße am Kleinen Felde zu löschen. Das Feuer in einem nicht mehr genutzten Nebengebäude der Einrichtung war kurz nach 23 Uhr im Obergeschoss ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand bereits eine Fläche von gut 40 Quadratmetern in Flammen, hieß es. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Montagvormittag sollen Experten in der Ruine nach Hinweisen auf die Ursache des Feuers suchen, die Behörden gehen dabei von Brandstiftung aus. Zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt.

Von mpu