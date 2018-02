Brand in leerstehendem Gebäude – Person gefunden

Leipzig. Am Montagabend ist in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Antonienstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben entstand der Brand durch eine Verpuffung und breitete sich im dritten und vierten Obergeschoss aus. Die Feuerwehr ist mit 18 Einsatzkräften und vier Wagen vor Ort und löscht das Feuer. In dem Gebäude wurde zudem eine männliche Person mit Brandverletzungen gefunden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die genaueren Umstände sollen morgen ermittelt werden, wie ein Polizeisprecher sagte.

