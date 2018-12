Leipzig

Brennender Unrat in einem Zimmer einer leerstehenden Schule im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf hat am Freitagabend für einen Feuereinsatz gesorgt. Laut einer Sprecherin aus dem Führungs- und Lagezentrum ging um 17.46 der Notruf wegen unklarer Rauchentwicklung ein. Nach ersten Informationen stand in einem der Räume in der Ihmelsstraße Unrat in Flammen. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht worden, jedoch dauere der Einsatz der Kameraden noch an. Brandursache und Schadenshöhe waren am Abend noch nicht bekannt. Brandursachenermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Von anzi